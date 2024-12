Superman: James Gunn elogia David Corenswet: "Vai surpreender a todos"

David Corenswet como Superman. - Foto: Divulgação

James Gunn, presidente do DC Studios e produtor de "Comando das Criaturas", está em plena divulgação de novos projetos do estúdio, incluindo o aguardado filme do Superman.

Em entrevista ao 'The Hollywood Reporter', Gunn expressou sua total confiança na performance de David Corenswet como o Homem de Aço, afirmando: "Honestamente, do fundo do meu coração, David Corenswet vai surpreender a todos com o quão incrível ele é. Ele é um dos melhores atores com quem já trabalhei, e ele pode fazer de tudo. O cara é incrível".

Gunn, que também assina o roteiro e direção do filme, adiantou que a história do Superman será focada no início da carreira de Clark Kent, já como repórter em Metrópolis, sem recorrer à clássica origem de Krypton. "Não veremos Krypton explodindo ou os Kents o descobrindo", explicou.

Além de Corenswet no papel de Superman, o elenco conta com Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor e outros nomes, como Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Wendell Pierce como Perry White. O filme também trará personagens como o Lanterna Verde Guy Gardner, vivido por Nathan Fillion, e a Mulher-Gavião, interpretada por Isabela Merced.

Com lançamento marcado para 10 de julho de 2025, Superman: Legacy é o primeiro filme do novo DCU.