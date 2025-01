'Mufasa: O Rei Leão' é bom? Leia a análise

Filme explora a origem de Mufasa - Foto: Divulgação

Quando 'O Rei Leão' foi lançado em 1994, o público acabou se apegando mais à figura de Mufasa do que a do protagonista Simba. A morte de um pai que estava tentando proteger seu filho foi algo que comoveu o público. Desde então, surgiu a vontade de saber mais por trás da história de Mufasa e como era sua relação com Scar antes dos acontecimentos da animação.

Depois da recepção mista para o live-action de 'O Rei Leão', a resposta da Disney foi anunciar um novo filme no mesmo formato, mas agora focado em Mufasa. Diferente de seu antecessor, essa nova produção é uma trama original, tendo a liberdade de explorar o passado dos personagens da forma que quiser.

Apesar dessa liberdade no enredo, 'Mufasa: O Rei Leão' erra na maneira que escolheu para contá-lo. No enredo, Rafiki está contando a lenda de Mufasa para Kiara, a filha de Simba. Essa escolha narrativa acaba acarretando em diversos momentos de quebra na história, uma vez que Rafiki faz algumas pausas durante a contação da história.

O ritmo é lento do início para o meio, mas acaba engatando na reta final. As coisas começam a acelerar de tal forma que parece que o diretor Barry Jenkins estava com pressa em finalizar o projeto. Apesar disso, essa sequência final é cheia de emoção. É muito tocante a maneira como o filme vai apresentando as qualidades de um rei presentes em Mufasa e como isso é essencial para o encerramento da história.

É notável também a melhoria no visual do live-action. As versões realistas dos personagens haviam sido criticadas por sua falta de expressão. Agora, é perceptível um melhor polimento nesse quesito.

Kiros, o leão branco que desempenha o papel de vilão, é imponente e imparável. Apesar de não ser tão carismático quanto Scar, o novo antagonista consegue ter uma presença amedrontadora quando está em cena, além de ser dono de uma das melhores músicas da produção.

Por falar na trilha sonora, ela continua excelente aqui. As novas canções conseguem grudar na cabeça e com certeza vão virar hit no fim de ano.

Mufasa: O Rei Leão consegue superar e muito o filme de 2019. Após ouvir as críticas, a Disney deu a devida atenção a alguns detalhes. Apesar disso, alguns defeitos persistem, embora isso não apague a emoção de assistir a origem de um personagem tão querido.

Mais e mais live-actions

Pelo que tudo indica, a saga O Rei Leão ainda vai continuar sua jornada nos cinemas. O final do filme deixa a entender que podemos ver o retorno desses personagens futuramente nos cinemas.

Apesar de ainda não estar confirmado, essa não seria uma surpresa. Recentemente, a Disney vem focando em trazer essas releituras realistas para seus maiores clássicos.

Além de especulações sobre uma possível nova versão de Enrolados, já existem outros dois projetos confirmados.

O primeiro é o de Lilo e Stitch, que deve chegar em maio do próximo ano. Apesar de ser originalmente pensado apenas para o Disney Plus, o filme também será lançado.

O segundo é o live-action de Moana, que contará com o astro Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, no papel do semideus Maui. O filme deve chegar às telonas em julho de 2026 e vai adaptar a história do primeiro longa.

