Vitória de Fernanda Torres gera impacto cultural e político

Fernanda Torres no Globo de Ouro - Foto: Robyn Beck / AFP

Como não poderia deixar de ser, a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro teve grande repercussão entre os artistas baianos que atuam entre o teatro e o audiovisual.

Não poderia ser de outra forma: além de coroar uma carreira brilhante, a premiação lavou a alma dos brasileiros que não aceitam mais a impunidade de quem praticou barbaridades nos tempos da ditadura. Não à toa, o filme já bateu, só no Brasil, nos mais de três milhões de ingressos vendidos. Suzana Argollo, administradora do Circuito Saladearte, cujas sessões do filme estão sempre lotadas, observa que “O prêmio não apenas valoriza a excelência artística, mas também ressalta o papel do cinema na construção de um diálogo global sobre quem somos, o que vivemos e a soberania que desejamos afirmar. Preservar e contar nossas histórias é resistir ao esquecimento e reafirmar a relevância cultural e política do Brasil no cenário mundial”.

Já Cláudio Marques, cineasta e gestor do Cine Glauber Rocha, afirma que “é triste que ainda necessitamos do reconhecimento estrangeiro para valorizar o que produzimos com qualidade já há anos”. Por outro lado, “todos estamos contentes. Espero que o Globo de Ouro faça a população entender que temos grandes cineastas, atores, atrizes e técnicos e uma quantidade imensa de filmes produzidos todos os anos. Viva Fernanda Torres! Viva o Cinema Brasileiro”!

Suzan Kalik, cineasta e roteirista baiana que foi recentemente indicada ao Emmy, destaca que sim, queremos ver os nossos no topo: “Sim, Fernanda é meio ‘Copa do Mundo’, porque queremos torcer pelo Brasil, por brasileiros, pelas nossas realizações! E queremos que o mundo se orgulhe do que produzimos e nos abram as portas e nos recebam com tapete vermelho porque merecemos. Nossos artistas, obras e narrativas são poderosíssimas”, afirma.

“Foi merecidíssimo”, crava Regina Gomes, pesquisadora em Comunicação e professora da Faculdade de Comunicação da Ufba. “[Essa vitória] Tem um significado que vai além do mérito da atriz, pois consagra também o cinema brasileiro no mercado externo. Por aqui ele já ganhou prestígio da crítica e do público. Sabemos que essas premiações fazem parte do jogo jogado pela indústria hollywoodiana, mas do ponto de vista mercadológico, não é pouca coisa para um filme falado em português”.

Politicamente importante

Atriz de primeira grandeza, a baiana Rita Assemany classifica a atuação premiada de Fernanda como “emocionante e tão sofisticada, precisa”. E acredita que o troféu seja um bom sinal. “Sem dúvida alguma, um presente para os brasileiros, e um bom presságio para a arte feita no Brasil – e sobre o Brasil – neste ano que se inicia”, acrescenta.

Outro grande nome do teatro baiano, Fernando Guerreiro, diretor e presidente da Fundação Gregório de Matos, vê diversos fatores políticos na premiação: “Primeiro, a política cultural que volta para o Brasil, com a gestão Lula. A cultura brasileira volta a ter apoio depois de quatro anos de total terror. Segundo, é um filme importante nesse momento por retratar uma época muito cruel do nosso país e que hoje tem um movimento para enaltecer a ditadura militar. Então, no momento em que a gente chama a atenção sobre esse assunto, você recebe um prêmio internacional, politicamente é muito importante. Além de ser uma atriz extremamente talentosa, digna e muito elegante. Tudo se soma para uma grande comemoração”, resume Guerreiro.

Diretor teatral dos mais importantes que temos no momento, Gil Vicente Tavares faz dobradinha com Guerreiro e tambem aponta para o simbolismo político da premiação: “Para um país marginal e assombrado por seu passado, a vitória de Fernanda Torres ultrapassa o merecido reconhecimento pelo seu talento. É (mais) uma vitória de Eunice Paiva e de todas as mulheres vítimas da ditadura. Por conseguinte, uma vitória do Brasil, artística e politicamente”.

O ator Frank Menezes, por sua vez, não escondeu a emoção que sentiu: “Fernanda é uma atriz de um talento enorme, traz uma assinatura na interpretação inigualável, que o prêmio comprova. Estou extremamente feliz! A importância desse reconhecimento é emocionante; e sendo ela essa atriz poderosa que também é uma escritora brilhante, me deixa em êxtase! Que lindo”.

“Faço eco das palavras da própria atriz, que falou sobre como nos sentimos frustrados por sermos um país isolado do nosso próprio continente, mas muito orgulhosos e conscientes de nossa própria cultura, ao ponto que sentimos pena do restante do mundo desconhecer tudo de bom que temos a oferecer”, lembra a cineasta Lara Carvalho, que conclui deixando palavras de esperança em relação ao Oscar: “E essa vitória demonstra que ela tem mais chances de ganhar a premiação do que acreditávamos antes. Ainda mais competindo com tantas atrizes mundialmente reconhecidas”.