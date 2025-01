'O Auto da Compadecida 2' alcança marco impressionante; saiba qual

'O Auto da Compadecida 2' segue quebrando recordes e encantando o público nos cinemas brasileiros. - Foto: Divulgação

'O Auto da Compadecida 2' segue quebrando recordes e encantando o público nos cinemas brasileiros. Em menos de duas semanas em cartaz, o longa superou a marca de 2 milhões de espectadores, arrecadando R$ 44 milhões, de acordo com dados do Filme B. O desempenho impressionante ultrapassou o fenômeno 'Ainda Estou Aqui', que levou o dobro do tempo para alcançar 1 milhão de ingressos vendidos.

Leia mais:

>> Fernanda Torres critica pressão por Oscar após Globo de Ouro: "Já deu"

>> Saiba quais prêmios 'Ainda Estou Aqui' concorre após Globo de Ouro

>> Onde assistir os filmes e séries vencedores Globo de Ouro 2025

A continuação do clássico estreou em primeiro lugar nas bilheterias do Brasil, desbancando produções aguardadas como 'Sonic 3' e 'Mufasa: O Rei Leão'.



Na nova trama, João Grilo, dado como morto por 20 anos, retorna à Taperoá e é recebido como uma celebridade local. A lenda de seu julgamento celestial – com o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e Jesus Cristo como juiz – o transformou em figura disputada pelos dois políticos mais poderosos da cidade. Com a intenção de aplicar um golpe que lhe traga uma vida confortável, ele acaba se envolvendo em confusões e mais uma vez precisará da ajuda da Compadecida.



Além de trazer a icônica dupla João Grilo e Chicó, o elenco do filme conta com grandes nomes, como Taís Araújo (Compadecida), Humberto Martins (Coronel Ernani), Luis Miranda (Antônio do Amor), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Fabiula Nascimento (Clarabela) e Virgínia Cavendish (Rosinha). A direção é assinada por Flávia Lacerda e Guel Arraes.

Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!

Veja o trailer: