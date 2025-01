Onde assistir os filmes e séries vencedores Globo de Ouro 2025

'O Brutalista', 'Conclave', 'A Substância' - Foto: Reprodução

O Globo de Ouro 2025 aconteceu neste último domingo, 5, no hotel Hilton, em Los Angeles, celebrando os destaques do cinema e da televisão. A premiação marcou o início da temporada de troféus, com favoritos consagrados e algumas surpresas que movimentaram a noite.

Entre os destaques, o filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui' brilhou, ao lado de outros grandes vencedores, que agora miram no Oscar e no Emmy. Para os fãs de cultura pop, começa a maratona de assistir às produções premiadas. Confira onde você pode encontrar os principais filmes e séries da noite e fique por dentro da temporada de premiações de 2025.

Emilia Pérez

Categorias vencidas: Melhor Filme de Comédia ou Musical, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Filme em Língua Não Inglesa, Melhor Canção Original

Onde Assistir: Nos cinemas em 6 de fevereiro

Wicked

Categorias vencidas: Conquista Cinematográfica e Bilheteria

Onde Assistir: Nos cinemas

O Brutalista

Categorias vencidas: Melhor Filme de Drama, Melhor Direção, Melhor Ator em Filme de Drama

Onde Assistir: Nos cinemas em 20 de fevereiro

Ainda Estou Aqui

Categorias vencidas: Melhor Atriz em Filme de Drama

Onde Assistir: Nos cinemas

Conclave

Categorias vencidas: Melhor Roteiro

Onde Assistir: Nos cinemas em 23 de janeiro

A Verdadeira Dor

Categorias vencidas: Melhor Ator Coadjuvante

Onde Assistir: nos cinemas em 23 de janeiro

A Substância

Categorias vencidas: Melhor Atriz de Filme de Comédia

Onde Assistir: Mubi

Um Homem Diferente

Categorias vencidas: Melhor Ator de Filme de Comédia

Onde Assistir: Em cartaz nos cinemas

Flow

Categorias vencidas: Melhor Animação

Onde Assistir: Nos cinemas em 30 de janeiro

Xógum

Categorias vencidas: Melhor Série de Drama, Melhor Ator em Série de Drama, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz em Série Drama

Onde Assistir: No Disney+

Rivais

Categorias vencidas: Melhor Trilha Sonora

Onde Assistir: Prime Video

O Urso

Categorias vencidas: Melhor Ator em Série de Comédia

Onde Assistir: No Disney+

Bebê Rena

Categorias vencidas: Melhor Atriz Coadjuvante em TV, Melhor Minissérie ou Filme para TV

Onde Assistir: Netflix

Hacks

Categorias vencidas: Melhor Atriz em Série de Comédia, Melhor Série de Comédia

Onde: Assistir: Max

Pinguim

Categorias vencidas: Melhor Ator em Minissérie

Onde Assistir: Max

True Detective: Terra Noturna

Categorias vencidas: Melhor Atriz em Minissérie

Onde: Assistir: Max