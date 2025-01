Saiba quais prêmios 'Ainda Estou Aqui' concorre após Globo de Ouro

'Ainda Estou Aqui' está entre os pré-indicados na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025 - Foto: Reprodução

Após a histórica vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, onde ela foi premiada como Melhor Atriz em Filme de Drama por sua atuação em 'Ainda Estou Aqui', as chances da produção brasileira e de sua protagonista aumentaram consideravelmente para outras grandes premiações, incluindo o Oscar. O filme, dirigido por Walter Salles, segue forte na corrida, com sua equipe apostando em diversas categorias.



A lista do Oscar 2025 inclui 'Ainda Estou Aqui' entre os pré-indicados na categoria de Melhor Filme Internacional, estando entre as 15 produções selecionadas de um total de 85 países. Com isso, o longa pode disputar também as categorias de Melhor Diretor (Walter Salles), Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Ator Coadjuvante (Selton Mello), Melhor Roteiro, Melhor Filme Internacional e Melhor Edição. Os indicados finais ao Oscar serão revelados em 17 de janeiro, e a cerimônia acontece em 2 de março.

O filme também se destaca no BAFTA, o "Oscar britânico", onde está entre os dez pré-indicados a Melhor Filme em Língua Estrangeira. Somente cinco serão selecionados para a disputa, e a lista oficial será divulgada no próximo dia 15 de janeiro. A premiação do BAFTA ocorrerá em 16 de fevereiro.

Além disso, 'Ainda Estou Aqui' concorre na categoria Filme de Língua Estrangeira no Critics Choice Awards e no London Critics Circle Awards, ambos grandes eventos do cinema mundial. Na Espanha, no Prêmio Goya, o filme disputa na categoria Melhor Filme Ibero-Americano. Por fim, no PrêmioSatellite, a produção está indicada como Melhor Filme Estrangeiro, e Fernanda Torres compete como Melhor Atriz em Filme de Drama.

Com tantas possibilidades de prêmios, 'Ainda Estou Aqui' segue como um dos filmes mais promissores para os próximos meses, e o caminho para o Oscar 2025 parece estar mais próximo do que nunca.