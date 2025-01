VÍDEO: Demi Moore 'ignora' Kylie Jenner durante Globo de Ouro

Demi Moore levou o prêmio de Melhor Atriz em Musical ou Comédia - Foto: AFP

A atriz Demi Moore, premiada pela interpretação no longa "A Substância", ignorou a presença da empresária e estrela de reality shows, Kylie Jenner, durante a cerimônia do Globo de Ouro. O momento repercutiu na web.

>> Fernanda Montenegro venceu o Globo de Ouro? Relembre

>> Globo de Ouro: reação de atrizes que perderam para Fernanda Torres surpreende

O momento foi registrado em vídeo depois de Demi levar o prêmio de Melhor Atriz em Musical ou Comédia pelo papel em "A Substância". A artista caminhou até a mesa em que estava Kylie e deu um abraço caloroso em Elle Fanning. O vídeo dos bastidores do evento mostra que Kylie tentou "entrar na conversa" e deu "parabéns" a Demi, que se vira rapidamente para a empresária antes de retomar a conversa com Elle.

Na sequência, "pula" Kylie e vai falar com Timotheé Chalamet. Assista ao vídeo abaixo:

Kylie Jenner com Demi Moore, Elle Fanning e Monica Barbaro no #GoldenGlobes em Los Angeles - 05/01. pic.twitter.com/k15tovmvML — Portal Jenner Brasil (@portaljennerin) January 6, 2025

Internautas destacaram que Kylie parece ter ficado constrangida com a reação de Demi e até desistiu de tentar o contato. "Nós acabamos de testemunhar uma rejeição de Kylie aqui?", escreveu um usuário. "Kylie está se esforçando muito para fazer parte disso haha", destacou outro. "'A maneira como ela ignorou Kylie completamente... Constrangedor", ressaltou um terceiro usuário na web.

Hallloween

Em outubro do ano passado, Kylie viralizou na internet e na imprensa especializada em celebridades ao recriar, para o Halloween, o look icônico de Demi Moore em "Striptease". Na ocasião, a estrela do clã Kardashian usou um biquíni inspirado no que Demi vestiu para cenas em um clube de strip do filme de 1996.

Assim como Demi, Kylie penteou cachos castanhos e balançou uma camisa branca no ar para completar a personificação. A empresária também posou nua, como no cartaz do longa de Demi.