Fernanda Montenegro venceu o Globo de Ouro? Relembre

Na noite deste domingo, 5, o filme “Ainda Estou Aqui" marcou presença histórica no Globo de Ouro. A produção rendeu a Fernanda Torres o prêmio de Melhor Atriz em Drama, mas infelizmente não conquistou a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro, perdendo para “Emilia Pérez”.

A última vez que o Brasil brilhou dessa forma na chamada “prévia do Oscar” foi em 1999, justamente com a mãe de Fernanda Torres, a consagrada Fernanda Montenegro com “Central do Brasil”, filme, que assim como “Ainda Estou Aqui”, também foi dirigido por Walter Salles.

A história de Dora (Fernanda Montenegro), uma professora aposentada que escreve cartas para analfabetos na Estação Central do Rio de Janeiro, conquistou o público global. O enredo ganha força ao introduzir Josué (Vinícius de Oliveira), um menino órfão de mãe, que embarca em uma jornada ao lado de Dora em busca do pai que nunca conheceu.

Fernanda Montenegro venceu o Globo de Ouro?

Em 1999, Fernanda Montenegro, que tinha 69 anos, também representou o Brasil no Globo de Ouro, concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz Dramática por sua atuação em Central do Brasil. Apesar da forte performance, a estatueta ficou com Cate Blanchett por “Elizabeth". Ela concorreu ainda a Susan Sarandon (Lado a Lado), Meryl Streep (Um Amor Verdadeiro) e Emily Watson (Hilary e Jackie).

"Até em conversas com os jornalistas eles se espantam, querendo saber quem é essa surpresa do Brasil, essa E.T. de passagem por Hollywood", disse a atriz na época ao Estadão.

A tentativa foi lembrada agora, em 2025, por Fernanda Torres, que dedicou o prêmio à mãe. Fazendo um paralelo com a sua personagem em Ainda Estou Aqui, a ativista Eunice Paiva, a artista celebrou a força da arte.

"Eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela estava aqui há 25 anos. E isso é uma prova que a arte dura na vida até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou”.

O que Central do Brasil ganhou?

No Globo de Ouro, Central do Brasil levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, superando concorrentes como Festen (Dinamarca), Homens com Armas (EUA), De Poolse Bruid (Holanda) e Tango, No Me Dejes Nunca (Argentina).

O anúncio do prêmio foi feito pela atriz Annette Bening, que abriu o envelope e revelou o vencedor ao pronunciar o nome do filme em inglês: Central Station. Subiram ao palco para receber a estatueta o diretor Walter Salles, os protagonistas Fernanda Montenegro e Vinicius de Oliveira, além do produtor Arthur Cohn.

Fernanda foi quem segurou o troféu e assumiu o microfone para o discurso de agradecimento, representando a equipe e celebrando a conquista histórica para o cinema brasileiro.

"Meu inglês não é bom, mas minha alma é melhor. Vocês escolheram. Em nome de nosso produtor Arthur Cohn, um verdadeiro leão, Walter Salles, um maravilhoso diretor, Michael Barker, Tom Bernard e Marcy Bloom, da Sony Classics, muito obrigado por seu apoio a Central do Brasil. Estou muito, muito feliz que nosso filme [respira fundo] foi tão bem recebido e tocou seus corações. Muito obrigada", disse a atriz no discurso.

Fernanda Montenegro no Oscar

Central do Brasil recebeu 27 indicações em premiações de prestígio, incluindo o Oscar, o Festival de Berlim e o próprio Globo de Ouro, vencendo 17 prêmios.

Em março de 1999, Fernanda Montenegro entrou para a história como a primeira atriz brasileira a ser indicada ao Oscar na categoria de Melhor Atriz. Porém, em um desfecho que gerou indignação entre fãs e críticos, a estatueta foi entregue a Gwyneth Paltrow por sua atuação em “Shakespeare Apaixonado", dirigido por John Madden.

Além de Fernanda, Paltrow superou concorrentes de peso, como Cate Blanchett (Elizabeth), Meryl Streep (Um Amor Verdadeiro), e Emily Watson (Hilary e Jackie). Apesar da derrota, a indicação de Montenegro permanece como um marco para o cinema brasileiro e um símbolo de excelência artística.

