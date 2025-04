Estátua de Jesus maior que o Cristo Redentor será inaugurada neste domingo

Operário trabalha no coração da estátua do Cristo Protetor, em Encantado - Foto: Silvio Avila/AFP

Encantado, cidade de pouco mais de 22 mil habitantes localizada a cerca de 145 km de Porto Alegre, vive uma nova fase desde que recebeu, em junho de 2021, a estátua do Cristo Protetor, considerada a maior do Brasil. A escultura tem 43,5 metros de altura, somando a base, e supera, em dimensão, o tradicional Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

A inauguração oficial do Complexo do Cristo Protetor será neste domingo, 6. A cerimônia, marcada para as 10h, deve reunir cerca de duas mil pessoas, entre doadores, associados, políticos e autoridades religiosas, segundo a estimativa da Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), entidade responsável pelo espaço.

O complexo conta com diversos atrativos: uma capela de vidro em homenagem a Santo Scalabrini — o “Pai dos Migrantes” —, a Fonte dos Apóstolos, com 12 jatos d’água simbolizando os discípulos de Jesus, e o Caminho dos Salmos, com trechos bíblicos em placas ao longo da trilha. Outro destaque é a Fonte da Vida, com quedas d’água localizadas no pedestal da estátua, representando a ressurreição de Cristo.

Também há espaços contemplativos como o Monte das Oliveiras e a Placa dos Doadores, dedicada aos que colaboraram financeiramente para viabilizar o monumento. O projeto ainda inclui praça de alimentação, banheiros (35 femininos, 36 masculinos, 4 PNE e 2 familiares), bilheterias e oito lojas.

A construção do Cristo Protetor teve início em 2019 e foi financiada com recursos da iniciativa privada. A obra foi finalizada em abril de 2022 e, desde então, o local já atraiu mais de 300 mil turistas vindos de cerca de 60 países. O projeto arquitetônico é assinado por Daniela de Conto, Gislaine Castoldi, Thais Castellani e pela engenheira Laís Ferreira..