Van desvia de carro, bate em caminhão e deixa seis pessoas mortas

Van colidiu de frente com caminhão ao desviar de carro parado na estrada - Foto: Reprodução G1

Um acidente entre uma Van de transporte de passageiros e um caminhão, na manhã da quinta-feira, 3, em São Braz do Piauí, no sul do Piauí, nas proximidade do povoado Tanque Velho, deixou seis pessoas mortas e 11 feridos. Em entrevista ao G1, o delegado José Wellington, da Delegacia de Polícia Civil de São Raimundo Nonato, informou que a van invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão ao tentar desviar de um veículo que estava parado na estrada.

"O fato aconteceu realmente por conta de uma caminhonete pequena que parou no acostamento, vinha outro carro atrás. Também parou, só que parou na pista e aí a van vinha logo atrás. Tinha uma velocidade um pouco alta, desviou desse carro, atravessando ele pela contramão, em um local que não é permitido atravessar porque não tem visão suficiente. Quando a van fez essa manobra, o caminhão vinha e então chocou-se de frente. Não houve tempo", explicou.

Ainda segundo o delegado, a van não tinha autorização para realizar transporte intermunicipal de passageiros. O veículo, que era particular, estava sendo utilizado de forma irregular. O motorista do carro que estava estacionado na via ainda não foi identificado e é procurado para prestar esclarecimento.

"Nós já identificamos o motorista da caminhonete, dizendo ele que parou no acostamento para falar com uma pessoa. Ele foi ouvido, interrogado. E o carro que parou atrás dele, nós já temos um indicativo de quem seja a pessoa. Estamos investigando em campo para tentar localizar", afirmou o delegado.

Letícia Soares Ribeiro, 25 anos, Janete Alves de Deus, 35, Marizete Ferreira Dias, 38, Hilda Ribeiro Dias, 50, Dilça Dias Torres Cavalcante, 56, e Rosimeire Rubens da Rocha, 61, vítimas fatais, saíram da cidade de Jurema em direção à São Raimundo Nonato, onde fariam tratamento de saúde. Além deles, outras 12 pessoas estavam na van. Elas sobreviveram. Entre os sobreviventes, nove ficaram feridos.

O motorista está entre os feridos e segue internado no Hospital Regional Senador José Cândido Ferraz, em São Raimundo Nonato. "A van era dele [motorista] mesmo. Uma pessoa conhecida, acostumada com o transporte de pessoas, habituada a fazer o trajeto", concluiu o delegado. No caminhão tinham três pessoas. Elas sofreram ferimentos leves.

De acordo com informações do Hospital Regional Senador José Cândido Ferraz, quatro sobreviventes estão internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e cinco estão em observação na enfermaria. Duas pessoas, que também receberam atendimento na unidade hospitalar, já receberam alta médica.

A prefeitura de Jurema decretou luto oficial de seis dias. A Prefeitura de Anísio de Abreu também lamentou a tragédia, uma das vítimas trabalhava na Secretaria de Saúde do município.