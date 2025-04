Céu de abril terá chuva de meteoros e raros alinhamentos planetários; saiba quando

De acordo com especialistas, tipo de queda é comum - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o alinhamento dos planetas em fevereiro e o eclipse lunar ocorrido em março, o mês de abril promete mais espetáculos celestes para os apaixonados por astronomia. Entre os destaques do mês está a chuva de meteoros Líridas, um dos eventos mais esperados do ano.

Além disso, o céu de abril contará com a presença da Microlua, alinhamentos entre Vênus, Saturno e Mercúrio, além de conjunções envolvendo a Lua e os dois planetas.

Alguns desses fenômenos poderão ser acompanhados a olho nu, enquanto outros exigirão o uso de equipamentos como binóculos, telescópios ou aplicativos especializados para facilitar a observação.

Principais fenômenos astronômicos de abril

Microlua (13 de abril)

Neste dia, a Lua cheia estará em seu ponto mais afastado da Terra, parecendo um pouco menor e menos brilhante do que o normal. A diferença, no entanto, pode passar despercebida a olho nu e será melhor observada com o auxílio de instrumentos ópticos.

Chuva de meteoros Líridas (16 a 25 de abril)

A tradicional chuva de meteoros Líridas acontece anualmente nesse período, com o ápice previsto para a madrugada entre os dias 22 e 23. Por volta da meia-noite, será o melhor momento para observar.

Esse fenômeno ocorre devido à passagem da Terra pelos detritos do cometa C/1861 G1 Thatcher. Em locais com pouca poluição luminosa, será possível ver de 10 a 20 meteoros por hora.

Alinhamento de Vênus, Saturno e Mercúrio (19 de abril)

Na madrugada do dia 19, será possível ver os três planetas alinhados no céu antes do nascer do Sol. Vênus se destacará com seu brilho intenso, enquanto Mercúrio e Saturno estarão mais próximos da linha do horizonte. Netuno também estará por perto, embora dificilmente visível a olho nu.

Conjunção da Lua com Vênus e Saturno (25 de abril)

Nesse dia, a Lua minguante formará um belo alinhamento com Vênus e Saturno nas primeiras horas da manhã. Mercúrio também poderá ser visto nas proximidades. O fenômeno poderá ser observado sem equipamentos, mas binóculos ajudarão a melhorar a experiência.

Conjunção entre Vênus e Saturno (28 de abril)

Encerrando o mês, os dois planetas estarão bem próximos no céu, formando uma bela dupla visível ao amanhecer. Vênus terá um brilho mais intenso, enquanto Saturno exibirá um tom mais suave e dourado, criando um contraste visual encantador.