Drones com fuzil são produzidos no Brasil mesmo sem regulamentação

A empresa afirma que analisa, junto a órgãos competentes, qual regulamentação é necessária para o aparelho - Foto: Taurus / Divulgação

Drones equipados com fuzil já estão sendo produzidos no Brasil pela fabricante de armas Taurus. Segundo a fabricante, o novo aparelho será destinado exclusivamente para forças de segurança, com capacidade para "ampliar as capacidades em missões policiais e militares".

Outros tipos de armamento, como metralhadoras, podem ser acoplados ao equipamento.

O drone é fabricado pela Taurus em São Leopoldo, na Região Metropolitana do Porto Alegre (RS), e foi apresentado na LAAD Defence & Security 2025, feira de defesa e segurança que vai até sexta, 4, no Rio de Janeiro. Segundo a fabricante, o produto é inédito no mundo e está em fase de demonstração para venda. O drone poderá ser exportado, exclusivamente para forças de segurança.

Características do drone de acordo com a Taurus:

a aeronave conta com um fuzil T4 acoplado;

módulo que conecta outros tipos de armas — nos calibres 5,56, 7,62 (fuzis) ou 9mm (submetralhadora) — ao drone;

câmera 4K estabilizada em 3 eixos;

rádio controle com transmissão em tempo real das imagens captadas;

sensor de distância;

laser pointer;

mecanismo de movimentação horizontal e vertical;

inteligência artificial embarcada para identificação de alvos.

"O Taurus TAS poderá, em determinadas situações, substituir o uso de helicópteros em ações, reduzindo o risco às equipes em solo, eliminando o risco à equipe aérea e minimizando danos materiais em casos de alvejamento ou quedas", afirma a fabricante, em nota.

A Taurus salienta que ainda não há uma regulamentação para o uso de drone com armamento no Brasil. A empresa afirma que analisa, junto a órgãos competentes, qual regulamentação é necessária para o aparelho.

A legislação sobre drones no Brasil é regulamentada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).