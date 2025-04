BRASIL Acidente com ônibus escolar deixa 7 mortos e mais de 20 feridos Transporte, que tombou em ribanceira, levava o motorista, alunos e professores Por Redação 04/04/2025 - 15:52 h | Atualizada em 04/04/2025 - 16:24

Ônibus tombado no interior do Rio Grande do Sul - Foto: Brigada Militar | Divulgação

Fechar

Na manhã desta sexta-feira, 4, um ônibus que levava alunos e professores do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) sofreu um acidente e tombou em uma ribanceira no interior do Rio Grande do Sul. O incidente provou, até o momento, sete mortes confirmadas, sendo seis mulheres e um homem, ainda não identificados, além de 20 feridos em atendimento médico. Leia Também: Jovem dopada e estuprada ficou em coma e seu estado de saúde é grave Confira o calendário de antecipação do 13° salário para aposentados Segurança de banco poderia ter atirado em cliente? Veja o que diz a lei De acordo com Caroline Hauschild, a comandante dos bombeiros voluntários do município de Imigrante, o coletivo, que transportava mais de 30 pessoas, capotou por volta das 11h15 desta sexta-feira, 4, entre os km 3 a 4 da rodovia RSC-453. O Hospital Ouro Branco, de Teutônia, registrou 17 novas pessoas, sendo que cinco delas estão em estado grave. Outros seis feridos, três homens e três mulheres, foram encaminhados para o Hospital Estrela. Outros 17 feridos, sendo cinco delas em estado grave, foram encaminhados para o Hospital Ouro Branco, de Teutônia. De acordo com o hospital Estrela, seis pessoas, três homens e três mulheres, deram entrada na instituição. Ainda no Hospital Bruno Born, em Lajeado, três feridos receberam atendimento médico. "O veículo transitava no sentido Teutônia a Imigrante, quando saiu da pista pelo lado esquerdo, perdeu os freios e acabou descendo uma ribanceira", afirmou o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) sobre o grupo, que estava indo realizar uma visita técnica ao cactário Horst, maior da América Latina.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR