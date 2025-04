Mais de 30 milhões de aposentados serão beneficiados pela antecipação do 13º salário - Foto: © Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Após a aprovação da antecipação dos pagamentos do 13° salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), os pagamentos poderão começar a ser retirados a partir do dia 24 de abril e seguem até 6 de junho, de acordo com informações do Ministério da Previdência Social.

Os valores serão divididos em duas parcelas. A primeira realizará os pagamentos entre 24 de abril e 8 de maio, já a segunda parcela será paga entre 26 de maio e 6 de junho.

Ao todo, 34,2 milhões de aposentados e pensionistas serão beneficiados pela antecipação do 13° salário. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou na última quinta-feira, 3, o decreto que antecipa o pagamento do décimo terceiro salário de aposentados e pensionistas do INSS.

O calendário de pagamentos considera o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador exibido após o traço.

Confira o calendário de antecipação do 13° salário para aposentados e pensionistas:

Calendário da 1ª parcela do 13° para benefício de até 01 salário mínimo

- Número final 1: 24/04

- Número final 2: 25/04

- Número final 3: 28/04

- Número final 4: 29/04

- Número final 5: 30/04

- Número final 6: 02/05

- Número final 7: 05/05

- Número final 8: 06/05

- Número final 9: 07/05

- Número final 0: 08/05

Calendário da 2ª parcela do 13° para benefício de até 01 salário mínimo

- Número final 1: 26/05

- Número final 2: 27/05

- Número final 3: 28/05

- Número final 4: 29/05

- Número final 5: 30/05

- Número final 6: 02/06

- Número final 7: 03/06

- Número final 8: 04/06

- Número final 9: 05/06

- Número final 0: 06/06

Calendário da 1ª parcela do 13° para benefício acima de 01 salário mínimo

- Número final 1 e 6: 02/05

- Número final 2 e 7: 05/05

- Número final 3 e 8: 06/05

- Número final 4 e 9: 07/05

- Número final 5 e 0: 08/05

Calendário da 2ª parcela do 13° para benefício acima de 01 salário mínimo

- Número final 1 e 6: 02/06

- Número final 2 e 7: 03/06

- Número final 3 e 8: 04/06

- Número final 4 e 9: 05/06

- Número final 5 e 0: 06/06

Quem não tem direito ao 13º salário

Estão fora do grupo de pessoas que podem ter acesso ao 13º salário, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), concedido a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que comprovem baixa renda. Além disso, aqueles que recebem a Renda Mensal Vitalícia também não têm direito ao pagamento.

Como consultar o benefício de atencipação do 13° salário:

- Acesse o site ou aplicativo Meu INSS;

- Faça login com CPF e senha;

- No menu, selecione “Extrato de Contribuição”;

- Clique em “Baixar PDF” para obter o documento.