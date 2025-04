Jovem dopada e estuprada ficou em coma e seu estado de saúde é grave

Maria Daniela Ferreira Alves, de 19 anos, foi vítima de abuso sexual - Foto: Acervo pessoal

Maria Daniela Ferreira Alves, de 19 anos, está se recuperando em casa após sofrer um abuso sexual, em dezembro de 2024. O crime ocorreu em uma chácara na cidade de Coité do Nóia, Alagoas, e foi cometido por Victor Bruno da Silva Santos, de 18 anos.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Alagoas (MP-AL), Maria Daniela foi sedada, espancada e estuprada. Ela sofreu lesões graves, incluindo uma lesão encefálica pela falta de oxigênio, e está com sequelas neurológicas.

O laudo pericial toxicológico identificou a presença de cinco substâncias no organismo da vítima, incluindo diazepam, fenitoína, haloperidol, nordiazepam e prometazina. Essas substâncias têm propriedades sedativas e podem ter sido usadas para facilitar o crime.

Daniela foi atendida no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca (AL) | Foto: Acervo pessoal

O caso veio à tona após o pai da vítima gravar um vídeo cobrando justiça pelo crime. O MP-AL denunciou Victor Bruno da Silva Santos pelo crime de estupro de vulnerável, e um mandado de prisão preventiva foi expedido. Ele está sendo procurado pela Polícia Civil de Alagoas e é considerado foragido.

Victor ao lado do pai em vídeo publicado nas redes sociais | Foto: Acervo pessoal

Em um vídeo, Victor Bruno nega o crime e afirma que a relação foi consensual. No entanto, as provas coletadas pelo MP-AL e a gravidade das lesões sofridas por Maria Daniela contradizem essa versão.

O caso chama atenção para a importância da luta contra a violência sexual e a necessidade de proteger as vítimas de crimes sexuais.

Como denunciar

A Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) é um serviço de utilidade pública essencial para o enfrentamento à violência contra as mulheres. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 presta os seguintes atendimentos:

1. orientação sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento (Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.;

2. informações sobre a localidade dos serviços especializados da rede de atendimento;

3. registro e encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes;

4. registro de reclamações e elogios sobre os atendimentos prestados pelos serviços da rede de atendimento.

É possível fazer a ligação de qualquer lugar do Brasil ou acionar o canal via chat no Whatsapp (61) 9610-0180. Em casos de emergência, deve ser acionada a Polícia Militar, por meio do 190.