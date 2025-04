Feminicídio? Baiana é assassinada a tiros no Rio Grande do Sul

Érica chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - Foto: Redes sociais

Uma baiana de 31 anos foi morta a tiros em Bento Gonçalves, cidade do Rio Grande do Sul, no sábado, 29. A mulher foi identificada como Érica Garcês de Oliveira. Ela foi baleada na Rua Tupanciretã, no bairro Juventude da Enologia, quando retornava do trabalho.

Érica chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Tacchini, mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixa quatro filhos, dois deles fruto do relacionamento com o suspeito, identificado como Idelmário Mercês Santana, de 30 anos.

Com mandado de prisão preventiva em aberto, o companheiro dela, princicpal suspeito do feminicídio, foi preso nesta segunda-feira, 31, na cidade gaúcha. Ele era procurado pela polícia desde o fim de semana.

Idelmário também é baiano, natural de Conceição do Coité. Familiares de Érica disseram que o homem tinha muito ciúme de Érica. O feminicídio é investigado pela Polícia Civil.

Corpo de baiana será transferido

A família de Érica, que vive em Retirolândia, na Bahia, já iniciaram os trâmites para levar o corpo da mulher à cidade baiana. De acordo com a mãe de Érica, Gilzete Garcês, os parentes na cidade gaúcha estão reunindo os documentos para a viagem.

A expectativa é realizar o sepultamento de Érica na terça-feira (1º), em Retirolândia.