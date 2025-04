Carga roubada de micro-ondas é recuperada e 14 são presos na Bahia

Polícia Civil continua apurando a identidade dos responsáveis pelo roubo - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma operação da Polícia Civil resultou na recuperação de uma carga de micro-ondas roubada e na prisão de 14 pessoas no domingo, 30, em Catu, a 94 km de Salvador. Os eletrodomésticos haviam sido levados em um assalto no dia 23 de março, em Feira de Santana.

De acordo com informações da Tv Bahia, a Polícia Civil informou que o crime ocorreu quando três homens armados invadiram uma transportadora, renderam funcionários e motoristas, e os amarraram antes de fugirem com a carga em um caminhão. Durante a ação, um dos funcionários chegou a ser levado pelos assaltantes, mas foi liberado posteriormente.

As investigações da Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga) apontaram que os micro-ondas estavam armazenados no pátio de uma empresa em Catu. No local, os policiais flagraram um grupo transferindo os produtos para outro veículo e realizaram a abordagem.

Os 14 suspeitos foram presos e seguem à disposição da Justiça. A carga recuperada será devolvida ao proprietário. A Polícia Civil continua apurando a identidade dos responsáveis pelo roubo ocorrido em Feira de Santana.