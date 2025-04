Grave acidente na Chapada Diamantina deixa 10 mortos

Acidente aconteceu no km 269 da BR-242 - Foto: Divulgação | CBMBA

Um trágico acidente envolvendo uma van e uma carreta resultou em 10 mortes na tarde de domingo (30), na BR-242, na Chapada Diamantina, na Bahia. A colisão frontal ocorreu no km 269 da rodovia, em Boa Vista do Tupim, por volta das 17h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 14 pessoas estavam envolvidas no acidente, sendo 13 ocupantes da van e o motorista da carreta.

Infelizmente, nove vítimas morreram no local, enquanto uma outra não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital de Itaberaba. Duas pessoas receberam alta hospitalar, ambos motoristas dos veículos envolvidos. Outras duas vítimas permanecem internadas em unidades de terapia intensiva (UTI), uma em Ruy Barbosa e outra em Itaberaba.

Os veículos já foram removidos do local do acidente, e as autoridades seguem investigando as causas da colisão. A tragédia abalou a região e traz à tona a importância da segurança nas estradas da Chapada Diamantina.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os veículos tombados próximo à BR-242. Cinco pessoas foram resgatadas e encaminhadas para um hospital da região, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Veja vídeo:

De acordo com informações preliminares, entre as vítimas estão pessoas naturais de Ruy Barbosa.

O senador Otto Alencar, que é natural do município, lamentou a tragédia nas redes sociais.