Suspeito de matar idoso em cidade da Bahia e preso ao tentar fugir

Policiais localizaram o homem em Santo Antônio de Jesus - Foto: Divulgação Polícia Civil

Um homem, de 24 anos, suspeito de matar o idoso Edilson de Oliveira Rios, 67, foi preso por investigadores da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari) e policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Camaçari) e da 10ª CIPM (Candeias), quando tentava fugir para uma cidade do interior. Ele foi localizado na BR 101, no município de Santo Antônio de Jesus.

O suspeito estava com mandado de prisão temporária pelo latrocínio – roubo com resultado morte -, que aconteceu na noite do dia 10 de março, na Avenida Dr. Manoel Mercês, no Alto da Cruz, na cidade da Região Metropolitana. O senhor foi surpreendido pelo homem e pelo comparsa, quando saia de um consultório veterinário.

Durante o cumprimento da prisão, foram encontrados com o suspeito 50 gramas de maconha. Ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça. A polícia tenta localizar o segundo envolvido no crime.