Homem morre após carro bater de frente com carretas na Bahia

Veículo bateu de frente com duas carretas - Foto: Reprodução Site Giro de Notícias

Cledson Manoel de Jesus, 42 anos, morreu após se envolver em um acidente de carro com duas carretas, na noite de sexta-feira, 28, na BR 101, na localidade conhecida como defunto lavado, no município de Itabela, no sul da Bahia. Era ele quem conduzia o veículo Fiat Uno branco, que bateu de frente com os caminhões, por volta das 20h30, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além de Cledson, de acordo com o site Giro de Notícias, outras duas pessoas também estavam no carro e ficaram feridas em estado grave. Os homens seriam trabalhadores da Fazenda Marilândia e seguiam em direção ao distrito de Monte Pascoal.

Elas foram socorridos por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levados para um hospital da região. Os motoristas das carretas não tiveram ferimentos. A PRF não soube revelou que as circunstância do acidente ainda são desconhecidas.