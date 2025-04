Bombeiros e aviões atuam no combate ao incêndio na Chapada Diamantina

Incêndio registrado na última semana na Chapada Diamantina - Foto: Divulgação | CBPM

Ao menos 25 bombeiros militares e dois aviões modelo Air trato estão atuando no combate ao incêndio florestal na região da Chapada Diamantina, que se iniciou na quinta-feira, 27. Além disso, brigadistas voluntários e do Instituto Chico Mendes (ICMBio) também estão dando apoio à ocorrência

O incêndio atinge as regiões próximas ao Mucugezinho, Serra dos Brejões e Pai Inácio na Chapada Diamantina. Nesta sexta-feira, 28, o CBMBA está enviando um eletivo de reforço de mais 20 bombeiros militares e um helicóptero.

Incêndio

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma região de mata na Chapada Diamantina, na Bahia, no início da tarde desta quinta-feira, 27. As chamas chamaram atenção de moradores da região e de turistas que trafegavam.

Uma equipe de brigadistas do Instituto Chico Mendes (ICMBio) e da Secretaria do Meio Ambiente da cidade de Palmeiras estão no local.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia divulgou no último domingo, 23, ter iniciado o reconhecimento aéreo nos incêndios florestais que atingem a Chapada Diamantina.

“As áreas são bastante íngremes e o deslocamento em solo se torna bastante desgastante e por vezes demorado para a nossa tropa. Com a aeronave conseguimos ter um combate mais efetivo, já que além de não se desgastarem tanto com as caminhadas por terra, eles conseguem chegar ao local do sinistro em um tempo muito mais curto. Nossa meta principal com essa ação é preservar a vida da comunidade local, a fauna e a flora da região”, explicou o tenente BM Mateus Campos.