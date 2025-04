Idoso pagava R$ 100 para estuprar adolescente na Bahia

Casal foi preso em Ipiaú e Jequié suspeitos de abusar de adolescente de 12 anos - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Entre as mais de 680 prisões realizadas nesta quinta-feira, 27, durante a 15ª fase da Operação Unum Corpus, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, em Salvador, na Região Metropolitana e em cidades do interior, duas chamam bastante atenção. Trata-se de um casal que, há quatro meses, vinha abusando sexualmente de uma adolescente, de 12 anos, em Ipiaú, na região sul do estado.

O homem, um aposentado, de 74 anos, identificado como Nilton Karatê, pagava entre R$ 50 e R$ 100 para a mulher de prenome Leila, 40, levar a menina até a casa dele, no bairro Aparecida, para ser abusada. Segundo o delegado Isaías Neto, titular da Delegacia Territorial de Ipiaú, a adolescente foi estuprada, pelo menos, três vezes. Ela era ameaçada pelo suspeito para não contar aos pais.

Neto revelou ainda, que, além dos abusos, a garota era obrigada a assistir Nilton e Leila se relacionarem sexualmente. "Esse casal chegou a fazer sexo na frente da adolescente também", afirmou o titular.

O caso foi descoberto no último dia 7 de março, por um vizinho da vítima. O rapaz já vinha notando que a suspeita estava indo sempre na casa de Nilton na companhia da menina e resolveu contar à família. "Um vizinho viu a mulher levando a adolescente algumas vezes e avisou ao pai. O pai foi conversar com a menina e ela confirmou o que estava acontecendo", disse o delegado.

No dia em que foram flagrados, o homem e a mulher sofreram uma tentativa de linchamento por parte da população, que ficou revoltada com o crime. Bastante machucado, Nilton foi encaminhado ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, a 54 Km de Ipiaú, onde até esta quinta-feira, seguia internado e sob custódia da Justiça. O mandado de prisão preventiva contra ele foi cumprido na própria unidade hospitalar. Após alta médica, o aposentado será encaminhado ao Conjunto Penal de Jequié.

Rua no bairro 'Aparecida', na Arena Fonte Nova | Foto: Reprodução | Maps

Já Leila foi detida em casa, no bairro Aparecida, mesma localidade onde os crimes aconteciam. Ela também está presa preventivamente e já foi encaminhada ao Conjunto Penal de Jequié.

O casal vai responder pelos crimes dos artigos 217-A, 218-A e 218-B previstos no Código Penal brasileiro que tratam de crimes contra a dignidade sexual de menores e pessoas com deficiência e "induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem". Para estes crimes, a pena de prisão pode variar de dois a 15 anos de reclusão.

A adolescente foi encaminhada para ser acompanhada por uma rede de proteção.

A OPERAÇÃO

Durante a Operação Unum Corpus, 682 pessoas foram presas em Salvador, na Região Metropolitana (RMS) e no interior da Bahia. Dos detidos, 455 foram por força de mandados de prisão preventiva e 178 em flagrante. Quinze adolescentes foram apreendidos. Ainda na ação, 292 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

Drogas apreendidas na 15ª fase da Operação Unum Corpus | Foto: Divulgação| Polícia Civil

Dos presos, 160 são acusados de crimes contra a vida, 231 por tráfico de drogas, 63 por estupro, entre estes Nilton e Leila, 75 por violência doméstica, 118 por crimes contra o patrimônio e 187 por outros delitos. Foram apreendidos 127 armas de fogo, 74 veículos e R$ 157 mil em espécie.

Com o resultado desta fase, o número de prisões realizadas pela Unum Corpus chegou a 3.869, o de armas apreendidas 614, já de drogas foram mais de 800 kg. A operação foi coordenada pelos Departamentos de Polícia do Interior (Depin) e de Polícia Metropolitana (Depom). Agentes dos Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Especializado de Investigações Criminais (Deic), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) também participaram das ações.