Operação Unum Corpus: mais de 150 suspeitos foram presos na Bahia

A nova fase da operação conta com a atuação de aproximadamente 1.200 policiais civis - Foto: Ascom/PCBA

A Polícia Civil já realizou 150 prisões durante a Operação Unum Corpus, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 27, em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado. A 15ª fase é Coordenada pelos Departamentos de Polícia do Interior (Depin) e de Polícia Metropolitana (Depom), com o objetivo de desarticular organizações criminosas e combater delitos como homicídio, tráfico de drogas, estupro, violência doméstica e crimes contra o patrimônio.

Prisões e apreensões

Na capital baiana e Região Metropolitana (RMS), 84 equipes atuam em diferentes localidades com 15 suspeitos presos. Já no interior do estado, foram registrados 40 flagrantes e 110 detenções por mandado judicial. Os crimes investigados incluem 39 homicídios, 35 ocorrências ligadas ao tráfico de drogas e 34 crimes patrimoniais. Além disso, dois mandados foram cumpridos contra internos do sistema prisional.

| Foto: Ascom/PCBA

A operação também registrou um confronto. No cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em Itapitanga, quando criminosos armados atiraram contra as equipes. No confronto, Edeilton Moreira Souza, uma das lideranças do grupo criminoso que atuava na região, foi atingido e socorrido ao hospital, mas não resistiu. Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38 com numeração raspada, munições e R$ 95 reais.

Outro destaque foi a prisão de um homem investigado por crime de tráfico de drogas na cidade de Iraquara. Durante o cumprimento do mandado de busca, a equipe policial localizou máquinas caça níquel e entorpecentes. O investigado possui autorização judicial para cultivo de cannabis sativa (maconha) para consumo próprio, todavia, ele se valia dessa medida para praticar o tráfico de drogas.

No município de Ipiaú, duas pessoas foram presas por abusar sexualmente de um adolescente de 12 anos. De acordo com as investigações, um dos envolvidos levava o garoto até a residência onde o abuso acontecia em troca de dinheiro. Ainda segundo a polícia, a dupla praticava atos sexuais na frente do menino. Eles devem responder pelos crimes de estupro de vulnerável, exploração sexual e por pratica de conjunção carnal na presença do menor.



Já em Boninal, equipes do CATTI/Diamantina, capturaram um suspeito procurado no Estado de Minas Gerais, acusado de crimes de receptação, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Equipes da 13 ª Coorpin de Seabra cumpriram três mandados de prisão preventiva contra suspeitos do crime de estupro de vulnerável. Um deles, no município de Andaraí, a vítima é filha do investigado.

Em Luís Eduardo Magalhães, dois suspeitos envolvidos no homicídio do empresário Wilson Pereira Chaves Neto, ocorrido em 16 de março de 2025 também foram presos. Equipes da 4ª Coorpin e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Leste) deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus em um Hotel no Centro do Município onde foram localizados drogas, uma vasta quantia em dinheiro, um simulacro de arma e uma arma de fogo no quarto em que estavam dois hospedes, que foram conduzidos para lavratura de flagrante.

A Operação Unum Corpus conta com a atuação de aproximadamente 1.200 policiais civis, que continuam atuando, com novas diligências e mandados sendo cumpridos.