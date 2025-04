Bahia: Integrantes de facção são presos e R$ 44 mi são bloqueados

As prisões foram frutos da 2ª fase da operação “Premium Mandatum” - Foto: Divulgação

Ao menos quatro suspeitos de integrar uma das maiores facções criminosas do Brasil foram presos na Bahia e em Santa Catarina, por atuação no tráfico de drogas, prática de homicídios, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.

As prisões foram frutos da 2ª fase da operação “Premium Mandatum”, deflagrada nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).

Na Bahia, os mandados foram cumpridos nos municípios de Senhor do Bonfim, Sobradinho, Juazeiro e Casa Nova. Em Santa Catarina, no município de Bom Retiro.

Mais de R$ 44 milhões em bens dos investigados também foram bloqueados pela operação que contou apoio da 17ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), de Juazeiro; do Comando de Policiamento da Região Norte, por meio da Rondesp, e do Comando de Policiamento de Missões Especiais, por meio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga; do Gaeco do Ministério Público de Santa Catarina e do 6º Batalhão da Policia Militar de Santa Catarina .

Asfixia financeira

As investigações detectaram grandes movimentações bancárias por meio de operações financeiras atípicas, além de contatos entre pessoas suspeitas de integrar a organização criminosa. As apurações trouxeram indícios de lavagem de capitais e financiamento para o tráfico. O objetivo da operação foi debilitar a saúde financeira do grupo criminoso.

Os dados foram obtidos a partir de celulares apreendidos no Conjunto Penal de Juazeiro (CPJ), notadamente a partir de indivíduos residentes em Senhor do Bonfim e Juazeiro. O material analisado foi apreendido na primeira fase da operação iniciada em maio de 2023, realizada em conjunto com a Polícia Civil e outras forças policiais, sendo que 47 pessoas já denunciadas