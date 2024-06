Quase 50 líderes de facções foram localizados em 2024, aponta SSP

De acordo com o levantamento, foram 47 chefes de organizações criminosas encontrados - Foto: Alberto Maraux | SSP-BA

Quase 50 líderes de facções criminosas foram localizados nos primeiros cinco meses deste ano de 2024. Os índices criminais do período de janeiro a maio foram apresentados na manhã desta segunda-feira, 10, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

De acordo com o levantamento, foram 47 chefes de organizações criminosas encontrados pelas equipes policiais. Deste total, 11 eram integrantes do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Os líderes foram localizados em torno de 14 operações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), Polícia Civil (PC), Polícia Militar (PM), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária (PR).

As operações deflagradas foram labirinto; Caminhos Seguros; Proteger; Simulattum; Sub Lege; Vale do São Francisco; Hégira; Premium Mandatum; SAC; Jogo Sujo e Reciclagem; Rota Contida; Euterpe (músico Camaçari); Força Total; e Duplo X. Nestas operações, foram localizados 108 criminosos.

Ao todo, os primeiros cinco meses de 2024 contabilizou 7.749 prisões. O número corresponde a um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período de 2023, quando houveram 7.482 ocorrências do tipo.

Reconhecimento facial

A ferramenta de reconhecimento facial da SSP também teve importante destaque no mês de maio, tendo 55 prisões em decorrência da tecnologia, com uma média equivalente a 2 prisões por dia.

Segundo dados obtidos via Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o reconhecimento facial já foi responsável por 1.621 prisões desde a implantação tecnologia, em dezembro de 2018.