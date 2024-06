Bahia registra mês com menor número de mortes violentas em 12 anos

15 mandados estão sendo cumpridos em diversos bairros da capital baiana - Foto: Ilustrativa

Em maio de 2024, a Bahia registrou o mês com menor número de mortes violentas dos últimos 12 anos. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira, 10, em balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Os índices criminais do período de janeiro a maio deste ano foram apresentados no Centro de Operações e Inteligência (COI). Com 347 casos, maio apresentou o menor número contabilizado em mais de uma década, superando junho de 2020, quando foram computadas 348 ocorrências.

No balanço dos cinco primeiros meses deste ano, a Polícia Civil registrou 1.928 casos de mortes violentas neste ano, contra 2.162 mortes no mesmo recorte de 2023, representando uma redução de 10,8%.

"A integração das Forças da Segurança, o investimento em efetivos e equipamentos, além da ampliação das ações de inteligência resultaram na redução das mortes. Fechamos 2023 com diminuição de 6% das mortes e, este ano, com muito trabalho e dedicação dos policiais e bombeiros, chegamos a 10,8% de queda dos índices", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.