Traficante, homicida e primeira dama do PCC: saiba quem é Dona Maria

Jasiane é ex-Dama de Copas do Baralho do Crime - Foto: Luciano da Matta / Ag. A Tarde.

Jasiane Silva Teixeira, conhecida como ‘Dona Maria’, teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quarta-feira, 26. A mulher, apontada como uma das principais líderes do tráfico de drogas da Bahia, é investigada também por roubos, falsidade ideológica e corrupção de menores.

Dona Maria

Natural de Vitória da Conquista, Jasiane Silva Teixeira, tinha fortes conexões com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela foi casada com um dos líderes dessa facção criminosa, morto em 2014. Após o homicídio, ela assumiu a liderança da facção que nomeou como Bonde do Neguinho (BDN) em sua homenagem.

Segundo a polícia, “Dona Maria” usava um avião particular para transportar entorpecentes e abastecer importantes pontos de droga. Além disso, ela também foi responsável por intermediar a compra de armamento pesado, como fuzis e granadas, para os grupos que chefiava.

Baralho do crime

Jasiane integrava o chamado Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ferramenta que lista dos mais procurados pela polícia na Bahia. A ex "Dama de Copas" responde a quatro ações penais por crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Segundo o Gaeco, Dona Maria administrava facção criminosa de tráfico de drogas na região de Vitória da Conquista, sendo responsável pela contabilidade da Orcrim e dos seus fluxos de caixa.

Prisão

Jasiane foi presa em janeiro deste ano, em São Paulo, onde foi encontrada com R$ 66 mil em espécie, 10 celulares e documentos contábeis relacionados ao tráfico de drogas, ocasião em que ainda teria tentado destruir provas ao perceber a presença da polícia.

A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública e econômica, além de evitar que a acusada interfira na instrução criminal ou fuga da aplicação da lei. O mandado foi expedido pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador.

A decisão judicial, motivada por um pedido do Ministério Público da Bahia (MPBA), determina ainda que ela seja transferida para a Bahia.