Estudante é morta a tiros e amigo baleado em frente à escola na Bahia

Estudante de 20 anos morreu em frente à escola - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma estudante de 20 anos foi morta a tiros nesta terça-feira, 26, em frente a um colégio na cidade de Inhambupe, na Bahia.

Verônica Alves dos Santos estava em frente ao Colégio Estadual Simone Neri, na Rua João Silva Neri, quando foi baleada. A jovem estava na companhia de um amigo, um adolescente de 17 anos, que acabou sendo baleado na perna.

Informações iniciais apontavam que Verônica teria sido atingida ao tentar proteger o amigo dos disparos. A moça teria abraçado o rapaz, mas, ao ser baleada, correu para dentro do colégio, onde morreu. No entanto, a versão não foi confirmada pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, Verônica vinha recebendo ameaças desde o último domingo, 23. A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo esclarecidas. O garoto foi levado para uma unidade de saúde da região. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

A Secretaria de Educação do Estado (SEC) se pronunciou sobre o caso, lamentando a morte de Verônica. Em nota, o Núcleo Territorial de Educação do Litoral Norte e Agreste Baiano (NTE 18) se solidarizou com os familiares e informou que as aulas da unidade escolar foram suspensas nesta quarta.

Suspeitos autuados

A Delegacia Territorial de Inhambupe autuou cinco suspeitos em flagrante pelo crime. Os PMs localizaram um carro abandonado na zona rural da cidade, com as mesmas características do veículo usado no ataque. Foi verificado que o automóvel está registrado no nome de um dos suspeitos presos, que possui antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Os demais envolvidos foram identificados e localizados ao longo da operação. Além disso, duas armas de fogo usadas no crime também foram apreendidas.

A expectativa dos investigadores é de que as imagens das câmeras de segurança da escola e os laudos periciais no veículo e no local do homicídio auxiliem na resolução do crime. Os suspeitos seguem detidos à disposição da Justiça.