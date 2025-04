Morro do Chapéu em alta! Cidade tem crescimento em setor turístico

Morro do Chapéu sobe em categoria no Mapa de Turismo Brasileiro - Foto: Divulgação | Secom Morro do Chapéu

O município de Morro do Chapéu, localizado na Chapada Diamantina, subiu para a categoria C no Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta que organiza os municípios em cinco categorias (de A a E). Tal crescente mostra um reconhecimento do Ministério do Turismo com o crescimento do setor no município.

Morro do Chapéu registra um crescimento da atividade turística nos últimos anos, tal ascensão é fruto de uma série de ações estratégicas adotadas pela prefeitura, em parceria com o setor produtivo local.

O município tem atraído novos investimentos privados, como vinícolas, hotéis e pousadas, além de desenvolver políticas públicas para valorizar o patrimônio natural e cultural da cidade.

A prefeita Juliana Araújo comemorou a nova classificação no mapa e destacou a vocação crescente do município para o enoturismo e o ecoturismo.

“Morro do Chapéu tem avançado muito no turismo vinculado à vitivinicultura. Hoje temos quatro vinícolas em operação e outras três em fase de implantação, o que fortalece nossa posição como a capital do vinho da Chapada Diamantina. Além disso, contamos com belezas naturais que atraem amantes do ecoturismo, como a Cachoeira do Ferro Doido e a Gruta dos Brejões”, afirmou.

Região tem destaque no turismo relacionado à vitivinicultura | Foto: Divulgação | Secom Morro do Chapéu

A gestora também destacou a importância dos eventos promovidos pela prefeitura para o fortalecimento do setor. “Temos o Festival de Inverno e a Feira Agropecuária, que atraem milhares de visitantes, movimentam a economia local e consolidam nossa cidade como um polo cultural e turístico da região. Estamos trabalhando para garantir que Morro do Chapéu continue avançando com planejamento, sustentabilidade e parcerias estratégicas”, completou Juliana.

O Mapa do turismo é baseado em alguns critérios, como quantidade de estabelecimentos de hospedagem, número de empregos gerados nesse setor, estimativa de visitantes (domésticos e internacionais) e arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem. O objetivo é identificar os municípios prioritários para investimentos e ações de fomento às políticas públicas de turismo.

Para integrar o Mapa, os municípios devem atender a alguns critérios, como possuir uma secretaria ou departamento de Turismo; contar com uma Lei Orçamentária específica; ter prestadores de serviços turísticos cadastrados no CADASTUR; e manter um Conselho Municipal de Turismo ativo.