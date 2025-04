BBB 25: Diogo rompe o silêncio após suposto brinde à saída de Aline

Diogo Almeida e Aline Patriarca viveram um affair - Foto: Reprodução | TV Globo

O ator Diogo Almeida rompeu o silêncio e negou que tenha feito um brinde à eliminação de Aline Patriarca do BBB 25. O ex-participante do reality show, que chegou a viver um affair com a baiana na casa, disse que não comemorou.

O esclarecimento veio após ele aparecer, ontem à noite, em um vídeo no Instagram erguendo um copo com um líquido rosa. Diogo explicou que estava apenas se deliciando com um suco.

“Estou recebendo muitas mensagens e vi que fizeram publicações completamente fora de contexto falando sobre a saída da Aline. Estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline. Ontem, eu fui em um evento e, depois, me convidei para jantar”, iniciou.

Ele seguiu: “Fui em um restaurante que eu adoro ir de madrugada, e pedi um suco de melancia com gengibre que eu também adoro. Eu estava feliz de estar bebendo o meu suco, e as pessoas estão dizendo que eu estava brindando a saída da Aline”.

Por fim, Diogo afirmou torcer pela prosperidade da ex-sister. “Eu não estava brindando a saída da Aline. Eu torço para que a Aline tenha muito sucesso na vida dela, eu tenho muito respeito pela Aline. Então, gente, não inventem histórias. Não coloquem palavras na minha boca - palavras que eu não disse”, finalizou.