BBB já teve outra PM baiana além de Aline e semelhanças chocam

Aline Patriarca e Anamara - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aline Patriarca não foi a primeira policial baiana a integrar um elenco do Big Brother Brasil. Na edição de 2010 do programa, outra sister também tinha essa mesma característica: Anamara, que foi um dos destaques daquele ano no reality global.

A trajetória das duas tem outras semelhanças impressionantes. Além de serem baianas e terem exercido a mesma profissão, Aline e Anamara realizavam estágio probatório na Polícia Militar do Estado da Bahia (PM-BA) e acabaram sendo exoneradas para viver a experiência no reality show.

Outro fato curioso é que ambas deixaram a casa na mesma fase do jogo. Elas foram eliminadas na 10ª semana de suas respectivas edições, após indicações diretas dos líderes da semana. No BBB 25, Aline foi indicada por Renata, enquanto no BBB 10, Anamara foi para o paredão por decisão de Cadu.

E as semelhanças não param por aí. Elas foram a 12ª eliminada do programa. Além disso, Anamara e Aline receberam pouco mais de 50% dos votos. Enquanto a primeira saiu com 57%, a segunda foi eliminada com 51,73%.