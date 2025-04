Fim da linha! Aline é eliminada no décimo paredão do BBB 25

Aline Patriarca foi eliminada no décimo paredão - Foto: Reprodução | TV Globo

A baiana Aline Patriarca foi a eliminada do décimo paredão do BBB 25. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 25. Em um paredão com recorde de votos, a sister disputou a preferência do público com Diego Hypólito e Maike Cruz.

Em um embate acirrado, Aline recebeu 51,73% dos votos, enquanto Mike teve 47,34% e Diego 0,93%. Ao todo, o paredão recebeu 209.254.975 votos e foi o recorde da temporada.

Paredão movimentou as redes

No X, as hashtags “Fora Maike” e “Fora Aline” foram os termos mais digitados nesta terça-feira, 25. Defensores das bailarinas Renata e Eva têm promovido mutirões a favor de Maike e contra Aline, uma das principais rivais das cearenses no jogo.

Contrários a tal movimento, outros espectadores do reality show vêm movendo mundos e fundos para eliminar Maike por meio da realização de mutirões de votos. Para esse grupo, a saída de Maike já deveria ter sido feita no início do programa.