Aline protagonizou romance e ganhou fãs no BBB; relembre trajetória

Aline Patriarca foi a 12ª eliminada do reality - Foto: Divulgação

A trajetória da baiana Aline Patriarca no BBB 25 chegou ao fim na noite dessa terça-feira, 25. Ela foi a 12ª eliminada do reality, com 51,73% dos votos. Em um paredão com recorde de votos, a sister disputou a preferência do público com Diego Hypólito e Maike Cruz.

Fãs, aliados e romance

Ao longo da sua passagem pelo programa, a ex-policial, que entrou como dupla de seu amigo, Vinícius, deixou a sua marca. Com uma personalidade forte e voz ativa, ela conseguiu conquistar muitos fãs e foi a Pipoca que mais ganhou seguidores nas redes sociais — a única a ultrapassar os 1 milhão de seguidores até então.

Ela também fez aliados dentro do programa. Lá, ela se aproximou de brothers como Delma, Guilherme, Daniele, Diego, Mateus e Vitória Strada. Além disso, a moça protagonizou o principal romance da edição até então, com o ator Diogo Almeida.

Tretas

E como ninguém sai do BBB com tamanho protagonismo sem participar de ao menos uma intriga, com Aline não seria diferente. Ela acumulou o maior número de rivalidades na casa.

A baiana trocou farpas e foi alvo de críticas por Camilla, Vilma, Edilberto, Raíssa, Renata, Eva, Maike, Gracyanne, os gêmeos e Thamiris.

Provas e castigos

Como uma boa competidora, Aline já mostrou ao que veio na primeira Prova do Líder, a qual ela venceu, quando o programa ainda era jogado em duplas. Com Vinícius, também venceu a terceira prova do Anjo do programa.

E como nem tudo são flores, ela também foi escolhida para o Castigo do Monstro por João Gabriel, que venceu uma prova de sorte e aproveitou para castigar sua principal rival.

Racismo?

A marca de desodorantes Rexona, uma das patrocinadoras do BBB 25, precisou se retratar publicamente nessa terça-feira, 25, após um post polêmico envolvendo Aline. A empresa foi criticada por associar a ex-PM a suor e mau cheiro em uma publicação no X (antigo Twitter), gerando acusações de racismo.

Em nota oficial, a Rexona admitiu o erro e apagou a postagem feita no dia 18 de março. “Pedimos desculpas pela publicação e reforçamos nosso compromisso inegociável com a agenda antirracista”, declarou a marca.

Despedida e discurso

Aline Patriarca se despediu do BBB 25 no seu quarto paredão. Anteriormente, ela disputou com Vitória, Guilherme, Vinícius, Thamiris, Mateus e Gabriel — sendo estes três últimos os eliminados.

Antes de deixar a casa mais vigiada do Brasil, a policial baiana discursou para os brothers. “Gente, boa sorte. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por tudo que eu vivi aqui. Eu vivi intensamente, eu dei o meu melhor. Essa sou eu”, disse a sister.

A baiana deixou um conselho: “Quero que vocês não tenham medo de ser quem vocês são. Vocês não precisam se justificar o tempo todo. Quem tiver que entender que vocês são assim, vai entender. Quem não tiver, vai entender também”.