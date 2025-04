Aline Patriarca pode voltar para PM após a exoneração? Descubra

Aline Patriarca foi exonerada PM - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Aline Patriarca foi a 12ª eliminada do BBB 25 e, após a sua saída do reality da Globo na noite dessa terça-feira, 25, podem surgir dúvidas sobre o futuro profissional da baiana, que foi exonerada da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no dia 18 de janeiro.

O desligamento do cargo de soldado atendeu a um pedido da própria Aline. Antes de entrar no programa, ela formalizou a solicitação que ainda estava em tramitação quando o reality começou.

Afinal, Aline pode voltar para a PM?

A pergunta que não quer calar é se a baiana vai poder exercer a profissão mais uma vez caso queira. Em nota enviada ao Portal A TARDE, a PM-BA explicou se existe essa possibilidade.

A corporação disse que as hipóteses de admissão nas fileiras da PM “são previstas em Estatuto, através apenas de concurso público, e com atenção a pré-requisitos específicos à carreira policial militar, como por exemplo, o limite de idade ao ingressar na corporação”.

A PM esclareceu que casos de reintegração à corporação ocorrem após a parte interessada — que, nesse caso, seria a Aline —, vislumbrando direito, pleitear à justiça a análise. “Após processo judicial transitado e julgado e sendo a decisão favorável ao requerente, é efetivada a reintegração, conforme determinar a justiça”, detalhou.