Projeto de lei propõe criação do Dia do Influenciador Digital em Salvador

Influenciadores baianos Júnior Caldeirão, Sthe Matos, Cristian Bell - Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de Salvador recebeu um projeto de lei que propõe a criação do Dia do Influenciador Digital no calendário oficial do município. A iniciativa, de autoria do vereador Kiki Bispo (União Brasil), estabelece o dia 28 de outubro como uma data para reconhecer a importância dos criadores de conteúdo na sociedade.

De acordo com o projeto, a proposta busca valorizar a influência digital como um fenômeno cultural e econômico relevante. O texto destaca o papel dos influenciadores na disseminação de tendências, na criação de reflexões sociais e no impacto que geram na vida cotidiana de milhões de pessoas.

A escolha do dia 28 de outubro tem um significado especial, sendo uma homenagem ao influenciador digital Rodrigo Amendoim, que faleceu nesta data em 2023. O vereador justifica a escolha destacando a autenticidade e criatividade de Amendoim, ressaltando sua capacidade de engajamento com o público.

Rodrigo Amendoim e Kiki Bispo | Foto: Reprodução

A criação dessa data, portanto, é uma forma de consolidar essa nova profissão e dar devida visibilidade e respeito a todos os profissionais que trabalham diariamente para conectar, educar e inspirar milhões de pessoas através de redes sociais Kiki Bispo

O projeto agora aguarda análise e votação na Câmara Municipal para que a data seja oficialmente instituída em Salvador.

Relembre o caso Rodrigo Amendoim

O influencer digital Rodrigo Amendoim, de 24 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, em um condomínio em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Ele foi vítima de um disparo de arma de fogo e faleceu no dia 28 de outubro de 2023.

O blogueiro era baiano e sofria de depressão. De acordo com a análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT), divulgada em 26 de dezembro do ano passado, Mendo tirou a própria vida.

Unidos contra a depressão!

Se você está ou conhece alguém que está enfrentando problemas depressivos ou tendo pensamentos suicidas, ofereça ajuda e acolha. Não fique calado. Peça ajuda. Você não está sozinho (a)!

Ligue para o CVV – Centro de Valorização da Vida, no número 188 ou entre no site https://www.cvv.org.br/. O CVV realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat.