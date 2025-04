Réu, Bolsonaro recua de ir ao STF com medo de tornozeleira; entenda

Bolsonaro se tornou réu por tentativa de golpe - Foto: Alan Santos | PR

Agora oficialmente réu pelos crimes relacionados ao movimento que buscava dar um golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiu não assistir ao segundo dia de julgamento de forma presencial, no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 26, com medo dos boatos de que poderia deixar a corte já usando tornozeleira eletrônica.

De acordo com a jornalista Natuza Nery, em seu blog no portal G1, Bolsonaro estava decidido a assistir a sessão na primeira fila, como fez na terça, 25. A mudança de rumo ocorreu após a informação inverídica começar a circular no entorno do ex-chefe do Planalto.

Bolsonaro assistiu ao segundo dia de julgamento no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL), seu filho, em Brasília. Antes disso, ele publicou um vídeo em que aparece orando com aliados.

Bolsonaro se tornou réu por tentativa de golpe de Estado após a Primeira Turma do STF acolher, de forma unânime, a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).