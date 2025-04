Tum revela mudança no nome e prevê edição histórica da Bahia Farm Show

Walisson Tum, secretário de Agricultura (Seagri) - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

“A maior Bahia Farm Show da história”. Essa é a projeção do secretário de Agricultura (Seagri), Walisson Tum para a maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste.O evento será realizada em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, região conhecida como capital do agro no estado, em junho, e a partir do ano que vem será batizado de Brasil Farm Show.

Nesta quarta-feira, 26, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), organizadora do evento, promoveu um café da manhã para apresentar as novidades da exposição, que contou com a participação do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Em entrevista ao Portal A TARDE, Tum explicou que o motivo de seu otimismo se dá, principalmente, por conta da guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China. Ele acredita que o agronegócio brasileiro pode se beneficiar do embate.

“A nossa vitrine é a Bahia Farm Show e esse ano será, com certeza, a maior que já tivemos. Nessa guerra comercial dos Estados Unidos com o mundo, eu estou vendo uma grande oportunidade da ampliação da comercialização de produtos, não só da Bahia, mas do Brasil, por exemplo com a China. Com o governo Lula, o Brasil já abriu 346 novos mercados, e a Bahia faz parte desses mercados da ampliação. Então é um momento de celebração do estado da Bahia e para o Brasil’, explicou o secretário.

Para Tum, a feira consolida a importância do agronegócio na economia da Bahia, que acumula números positivos ao longo dos últimos anos. Conforme dados apontados por ele, o agro responde por 27% do PIB baiano e cresceu 25% na última década, e deve crescer ainda mais.

“A Bahia é o estado com maior potencial de crescimento do agronegócio do Brasil. Aqui nós temos recurso hídrico, muita área para expandir, um clima que é favorável para o crescimento de grãos como o cacau, que vive o melhor momento nos últimos 40 anos, como o café que os produtores do Extremo Sul estão exportando mais, por causa do valor agregado”, frisou.

Bahia Farm Show

Reconhecida como uma das maiores feiras agrícolas do Brasil, a Bahia Farm Show reúne empresas expositoras, produtores rurais e instituições financeiras, no município de Luís Eduardo Magalhães. A edição 2025 será realizada entre os dias 9 e 14 de junho com o tema "Agro Inteligente, Futuro Sustentável".