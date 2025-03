Agro Inteligente, Futuro Sustentável é tema da Bahia Farm Show 2025

Evento é hoje um dos maiores do Brasil, atingindo a marca de R$ 10,9 bilhões em comercialização - Foto: Divulgação

A Bahia Farm Show 2025, confirmada para os dias 9 a 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia vai ser mais uma vez o local que vai reunir empresas expositoras, produtores rurais e instituições financeiras para apresentar o que há de mais novo em tecnologias agrícolas já adotadas no mundo.

A feira, que atingiu em 2024 o patamar de R$ 10,9 bilhões em negócios e comercialização, proporcionará, por meio do tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, um ambiente propício à difusão de conhecimento, boas práticas e troca de experiências e parcerias, consolidando-se como uma vitrine de inovação do setor agrícola, com foco no que há de mais moderno e sustentável. A Bahia Farm Show é hoje uma das maiores do Brasil, atingindo a marca de R$ 10,9 bilhões em comercialização.

O presidente da Bahia Farm Show, Moisés Schmidt, acredita que o produtor rural já percebeu que o futuro chegou e que é preciso continuar aberto à tecnologia para se manter forte e competitivo.

“Estamos cercados pela inteligência artificial, e a gestão eficiente de dados já é uma realidade em nossos negócios. A feira é a melhor oportunidade para as empresas apresentarem inovações e para os agricultores incorporarem modernas tecnologias, muitas delas já embarcadas em máquinas e equipamentos utilizados no campo. A Bahia Farm Show é a chance de agir hoje, pensando em um futuro cada vez mais produtivo e sustentável”, afirma.

A três meses do início da feira, 90% da área do complexo já está comercializada para empresas que apresentarão grandes máquinas para todas as etapas do campo, do plantio à colheita, além de plataformas remotas de comunicação e sistemas sustentáveis de pulverização e irrigação, entre outros. Em 2024, o evento ocupou 246 mil metros quadrados, reunindo 434 empresas expositoras e representando mais de mil marcas de produtos e serviços voltados ao agronegócio.

Com a tradicional exposição de produtos e serviços, que encerra o calendário das grandes feiras agrícolas do Brasil, a Bahia Farm Show também promoverá palestras, workshops e fóruns técnicos, onde especialistas discutirão os desafios e oportunidades do setor, desde a produção até a comercialização. A presença de instituições financeiras, que oferecem condições especiais de financiamento e crédito, eleva a feira ao status de uma das maiores do Brasil, reforçada pela participação de empresas que acreditam no agronegócio como propulsor da economia nacional.

“É indiscutível que a Bahia Farm Show é uma referência na área agrícola do Matopiba, que compreende também os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. Os produtores da região aguardam ansiosos pelo evento, que é um momento de reencontro e de comemoração dos resultados da safra, já pensando nos investimentos para o próximo ciclo produtivo”, reforça Moisés Schmidt, presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), entidade realizadora da feira.

SERVIÇO:

Bahia Farm Show 2025

Data: 9 a 14 de junho

Local: Complexo Bahia Farm Show – BA 020/242, km 535, Luís Eduardo Magalhães – Bahia