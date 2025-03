Torcida do Bahia invade rede social de goleiro após jogo da Liberta

Rodrigo Banegas, goleiro do The Strongest - Foto: Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma cena inusitada marcou a classificação do Bahia para a terceira fase da Libertadores na noite desta terça-feira, 25. Após fazer uma bela atuação e evitar a derrota do The Strongest na partida de ida, em La Paz, o goleiro Rodrigo Banegas foi "ironizado" pela torcida tricolor presente na Arena Fonte Nova durante o confronto de volta, que aplaudiu a cera feita pelo jogador mesmo quando o confronto já estava 3 a 0 para o Esquadrão de Aço.

Mesmo com o término da partida e a vaga garantida na próxima fase da competição internacional, os torcedores do clube baiano não se esqueceram do goleiro e invadiram as redes sociais do atleta boliviano. As provocações durante a partida, entretanto, se tornaram "convites" para jogar no Tricolor.

Comentários como "Vem pro Bahia" e "Venha ser feliz no Esquadrão" são frequentes nas últimas publicações realizadas por Banegas no Instagram. Alguns torcedores seguem provocando o goleiro e postaram emojis "aplaudindo", ironizando a postura do atleta durante a partida, que teminou 3 a 0 para o clube baiano.

Confira: