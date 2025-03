"Jogo inesquecível", diz Caio Alexandre após classificação na Liberta

Caio Alexandre comemorando - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia está na terceira fase da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, 25, o Esquadrão derrotou o The Strongest pelo placar de 3x0, na Arena Fonte Nova, e segue vivo na busca pela 'Glória Eterna'.

O resultado foi avaliado pelo volante Caio Alexandre, que definiu o jogo como "Inesquecível", além de exaltar a entrega do grupo no principal desafio dos últimos 36 anos de história.

"Um jogo inesquecível para todos nós, um jogo de Libertadores, um jogo que a cidade esperou 36 anos para viver. Eu falei ontem na entrevista e volto a falar, a Bahia fica feliz quando o Bahia vence, e foi isso que aconteceu", disse o volante.

O resultado foi ainda mais significativo para o camisa 19, que completou 26 anos nesta segunda-feira, um dia antes do duelo decisivo. Assim, Caio revelou que o presente perfeito foi a classificação. Em fala, o atleta também elogiou a energia da torcida, que esgotou os ingressos e foi essencial para o resultado

"Foi espetacular, melhor do que eu esperava. Foi isso que eu pedi para a galera ontem. Eles cantaram parabéns para mim, eu falei que o meu presente seria a nossa classificação no dia de hoje. Eu fico muito feliz pelo jogo, por toda a equipe também ter se comportado bem e a gente enfrentou isso como devia enfrentar. Nosso torcedor contribuiu muito da arquibancada e a gente transmitiu isso de dentro pra fora, para que eles sentissem que estávamos querendo e sentíssemos que a gente ia entregar o nosso melhor no dia de hoje", comemorou Caio Alexandre.

"O torcedor do Bahia merece viver um momento como esse. É um torcedor apaixonado, é um torcedor que percorre quilômetros de distância para ver o clube. Estavam lá na Bolívia, na altitude, e a gente valoriza muito isso. Não jogamos somente pela nossa família, pelos nossos companheiros, jogamos por milhões de pessoas que sentem amor pelo Bahia", completou o jogador.

Na próxima fase, o Esquadrão se prepara para enfrentar o Boston River ou Ñublense, que duelam nesta quarta-feira. No entanto, o volante afirmou que o Bahia está preparado para qualquer que seja o adversário, em busca da fase de grupos.

"A gente está muito preparado para enfrentar qualquer tipo de situação. A gente trabalha muito forte, já falamos no vestiário que temos que enfrentar todos os jogos como se fosse uma decisão", finalizou o atleta.