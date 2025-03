Dois clubes da Série A deixam a Copa do Brasil; confira jogos de hoje

Troféu da Copa do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Dois clubes da série A do Brasileirão estão de fora da Copa do Brasil. O Juventude e o Sport Clube foram eliminados na rodada desta última terça-feira, 25, ambos jogaram fora de casa.

Nesta quarta-feira, 26, joga o Fluminense, e na quinta-feira, 27, o RB Bragantino encerra a primeira fase do torneio.

Veja os duelos restantes de clubes da Série A na da Copa do Brasil:

Série A:

Águia de Marabá x Fluminense - 26/02 - 19h30

Sousa-PB x Bragantino - 27/02 - 19h

Confira o desempenho de clubes da Série A na Copa do Brasil até agora:

Vasco - classificado

(Venceu o União Rondonópolis por 3 x 0, com gols de Vegetti, Rayan e Hugo Moura)

Atlético-MG - classificado

(Venceu o Tocantinópolis por 2 x 0, com gosl de Hulk e Rony)

Ceará - classificado

(Venceu o Sergipe por 2 x 0, com gols de Pedro Henrique e Dieguinho)

Grêmio - classificado

(Classificado nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar)

Sport - eliminado

Juventude - eliminado

Entenda mais sobre a eliminação do Juventude

O Juventude que também que disputa a Série A do Brasileirão, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil após perder por 1 a 0 para o Maringá. A partida foi disputada no estádio Willie Davids, no Paraná, e teve o gol decisivo marcado pelo zagueiro Cauã Tavares aos 17 minutos do primeiro tempo.

Apesar de uma tentativa de reação na etapa final, o Juventude não conseguiu evitar a queda precoce, e foi o primeiro clube da elite nacional a deixar o campeonato em 2025.

Veja Mais sobre a eliminação do Sport

O Sport foi eliminado nos pênaltis para o Operário de Várzea Grande, após um empate sem gols no tempo normal. A partida foi disputada no estádio Dito Souza, no Mato Grosso.