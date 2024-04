Raphael Claus é definido como árbitro do Ba-Vi | A TARDE

O primeiro Ba-Vi da série A desde 2018, que acontece no próximo domingo, 21 às 16h, no Barradão, teve a sua arbitragem definida pela CBF na noite desta terça-feira, 16. O confronto terá Raphael Claus, árbitro vinculado à Fifa/SP e que esteve na última Copa do Mundo, no comando do apito.

Alex Ribeiro (Fifa/SP) e Miguel Cataneo (SP) serão os árbitros assistentes, enquanto Vínicius Araújo (SP) será o quarto árbitro e Rodrigo Guarizo (SP) foi escalado como o árbitro de vídeo (VAR) para o confronto válido pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Esse será o quinto Ba-Vi deste ano, após as equipes se encontrarem pela Copa do Nordeste, onde o Bahia venceu por 2 a 1, e pelo Campeonato Baiano, no qual o Vitória sagrou-se campeão após vencer o rival por 3 a 2, mesmo placar do confronto pela fase classificatória, no Barradão e segurar um empate por 1 a 1 na Fonte Nova.

Já pela Série A, o último encontro dos clubes foi em 2018. Na ocasião, as equipes empataram em 2 a 2 em partida válida pelo returno e ocorrida no Barradão. No confronto de ida, com mando do Bahia na Fonte Nova, triunfo tricolor por 4 a 1.

Ambas equipes buscam reabilitação no Campeonato Brasileiro após as derrotas sofridas na primeira rodada. O Bahia foi derrotado por 2 a 1 pelo Internacional fora de casa, enquanto o Vitória recebeu o Palmeiras, atual campeão brasileiro, e perdeu por 1 a 0. O tricolor pode chegar em alta caso conquiste um resultado positivo diante do Fluminense em jogo que ocorre às 21h30 desta terça-feira, 16, na Arena Fonte Nova.

Já o Vitória, que enfrentaria o Cuiabá no Mato Grosso, terá uma semana de folga após o compromisso ser adiado por conta da semifinal da Copa Verde, onde o clube mato-grossense encara o Goiás.

