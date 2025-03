Barcelona perde para Athletic e cai na primeira fase da Copa do Brasil

Barcelona de Ilhéus é eliminado da Copa do Brasil - Foto: Divulgação/ @athleticclubfutebol

O Barcelona de Ilhéus entrou em campo nesta terça-feira, 25, estreando na Copa do Brasil. No entanto, apesar da empolgação, a Onça foi derrotada pelo Athletic, de Minas Gerais, pelo placar de 2x1, no Waldomiro Borges, e foi eliminada na primeira fase.

No Campeonato Baiano de 2024, a equipe de Ilhéus se colocou na 3ª colocação, avançando até as semifinais. Assim, conseguiu a sua vaga histórica à competição nacional. Apesar do resultado negativo, a Onça já mira o Campeonato Brasileiro da Série D, onde também fará a sua estreia.

No duelo diante do Athletic, o Barcelona viu a equipe visitante abrir 2x0, com gols de Edson Alves e Wellington Macedo ainda na primeira etapa. Aos 42 minutos do segundo tempo, Alesandro descontou no placar, mas não conseguiu evitar a eliminação.

Apesar da eliminação do Barcelona de Ilhéus, a Bahia conta com mais três representantes na competição nacional. O Vitória venceu o Maranhão e avançou à segunda fase, o Jequié estreia nesta quarta-feira, 26, contra o Retrô-PE, e o Bahia já está classificado para a terceira fase.