Baralhas decide e avalia momento 'goleador': "Continuar fazendo"

Vitória venceu o Maranhão com gol de Baralhas - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

O Vitória venceu o Maranhão e classificou à segunda fase da Copa do Brasil de 2025, onde enfrentará o Náutico. Em um duelo difícil, nesta terça-feira, 25, o volante Gabriel Baralhas foi o responsável pelo triunfo em 1x0, chegando ao seu 3º gol com a camisa rubro-negro.

Em entrevista após o apito final, o atleta parabenizou o elenco pelo resultado positivo e avaliou o momento 'goleador', balançando as redes três vezes nos últimos quatro jogos, contra Ferroviário e Fortaleza.

"Estou muito feliz pelo gol, feliz pela vitória da equipe. Todo mundo lutou desde o começo, então a equipe toda está de parabéns. Meu terceiro gol com esta camisa e espero continuar fazendo mais", disse o volante ao Sportv.

O próximo duelo do Leão será pela semifinal do Campeonato Baiano, diante do Atlético de Alagoinhas. O jogo de ida ocorrerá neste sábado, 1, no Carneirão, em Alagoinhas, às 18h30.