Torcedor ícone, Pedro Paz revela emoção em ver o Bahia na Libertadores

Pedro Paz, torcedor do Bahia - Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Torcedor icônico do Bahia e figura carimbada em jogos na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Pedro Paz, de 68 anos, veio acompanhar o time do coração no retorno a Copa Libertadores. Com muitos anos de arquibancada, o tricolor, que já recebeu até homenagem da Torcida Bamor, conversou com o Portal Massa! na entrada do estádio.

Paz estava presente na última partida do Bahia na Libertadores, em 1989, quando uma forte chuva frustrou os planos do time e culminou em uma doída eliminação para o Internacional. Ele, no entanto, garante que dessa vez a chuva não vai atrapalhar.

"Vai ser diferente. Ali [chuva passageira] só foi para refrescar, porque o calor estava demais durante o dia. Deu essa chuvinha para refrescar, mas não vai ser igual a 1989", cravou.

Ansioso para rever o Bahia de volta na maior competição da América do Sul, Pedro Paz disse estar muito emocionado com o feito do Esquadrão. Ela ainda relembrou sobre a campanha no Campeonato Brasileiro de 2019, quando o time flertou com a vaga no G-6, mas caiu de rendimento no segundo turno.

"Rapaz, pura emoção, pura emoção. Era para ser muito antes, mas foi 35 anos depois. Teve uma época que o Bahia quase ia, em 2019. Chegou perto de disputar a Libertadores. Ainda fiz um cartaz, mas não deu certo. O importante foi que voltou esse ano, a gente sente o clima", descreveu.