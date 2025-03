Clima de ‘Liberta’: chuva pesada e engarrafamento na Fonte Nova

- Foto: Bruno Dias | Portal Massa!

Poucas horas antes do duelo entre Bahia e The Strongest, valendo vaga na terceira fase da Copa Libertadores, o clima de decisão começa a tomar conta dos arredores da Arena Fonte Nova. Com a galera chegando em peso, o trânsito ficou levemente congestionamento na região.

Tomados pela ansiedade devido ao jogo histórico do Esquadrão, os torcedores não perderam tempo e começaram a aparecer cedo no estádio para iniciar os preparativos. Por isso, o fluxo de veículos ficou mais lento, resultando em um engarrafamento moderado.

Chuva pesada

Além disso, a chuva também ‘deu as caras’ no fim da tarde desta terça, mas nem mesmo o forte aguaceiro impediu os tricolores de chegarem cedo para apoiar o time baiano. De acordo com a previsão do tempo, a expectativa é que a chuva dê uma trégua no restante da noite, com apenas algumas nuvens no céu.