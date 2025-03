Campeã olímpica, Rebeca Andrade fatura R$ 800 mil em Pré-carnaval

Rebeca Andrade, campeã olímpica em 2024 - Foto: Divulgação/ Rebeca Andrade

Rebeca Andrade, ginasta brasileira que venceu quatro medalhas na Olimpíada de Paris, tem feito um grande cachê com o Carnaval. Apesar de ainda não ter começado oficialmente, a atleta já teria faturado em torno de R$ 800 mil.

"Vamos fazer meu pé-de-meia, galera, me chamem! É importantíssimo valorizar não só a minha parte dentro do esporte, mas também fora dele. Eu trabalho com a minha imagem, e, como todos, também quero me dar bem na vida. Graças a Deus as coisas estão melhorando para mim. Estou bem feliz", comentou Rebeca, em entrevista ao UOL.

Fazendo publicidades e oferecendo presenças VIP, Rebeca Andrade é a musa do camarote N1. Essa é a primeira vez que a ginasta ocupa o posto de musa do N1. "É muito legal poder representar, não só no esporte, mas para além dele", refletiu.

"Trago a beleza mais natural e também o lance de não me sentir cobrada a parecer com outras pessoas, mostrando sempre quem eu sou. Incentivar essas meninas, da nova geração, é importante para que elas se amem por ser quem são também", completou a atleta.