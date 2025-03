Libertadores: Bahia tem pedidos negados pela Conmebol; saiba quais

Bahia teve ações vetadas pela Conmebol para o jogo contra o The Strongest na Fonte Nova - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Em noite histórica, o Bahia encara o The Strongest-BOL e volta a disputar uma partida de Copa Libertadores em Salvador após 36 anos.

Para celebrar o momento junto a fiel torcida na Arena Fonte Nova, o clube fez alguns pedidos à Conmebol e todos foram prontamente negados.



De acordo com o Canal do Bara, o Esquadrão de Aço pretendia realizar um show pirotécnico com fumaças com as cores do clube, fogos, a tradicional entrada do time com as crianças, a visita de sócios nos vestiários e assistindo ao aquecimento no campo, além de um bandeirão 3D. Todos foram vetados pelo órgão máximo do futebol sul-americano.

Vale salientar que a Conmebol, organizadora do evento, estabeleceu um limite para setores com convidados, afetando os sócios do plano Esquadrão na Fonte. A iniciativa também é direcionada aos setores Oeste e Lounge.

O bloqueio de assentos destinados a patrocinadores pode ocasionar multas ao Bahia. Com isso, o clube teve que acatar todas as determinações da Conmebol.