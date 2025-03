Libertadores: Bahia está pronto para pegar o The Strongest na Fonte

- Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O elenco do Bahia encerrou as atividades de preparação para o jogo contra o The Strongest, marcado para esta terça-feira, 25, às 21h30, válido pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América.



O confronto marca o reencontro da fiel torcida com o tricolor Liberta na Fonte, após 36 longos anos de espera.



Os trabalhos com bola foram iniciados nesta segunda-feira, 24, após o aquecimento. O grupo tricolor foi dividido em três times. O técnico Rogério Ceni dava a posse para um grupo, enquanto os outros dois disputavam para entrar no espaço para roubar a bola.

Em outra dinâmica utilizando traves, dois times se enfrentavam em um espaço. Já a terceira equipe participa do jogo já posicionado, todavia com um limite de passes estabelecido. Ao final, os jogadores aprimoraram cobranças de pênaltis.

A novidade no treinamento foi o lateral-esquerdo Zé Guilherme. Recém-chegado após ser campeão do Sul-Americano Sub-20, o defensor se apresentou no último fim de semana após ter dias de folga.

Após empatar o jogo de ida na Bolívia, o Esquadrão de Aço precisa de um triunfo simples para avançar a terceira fase. Caso o jogo termine empatado, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.