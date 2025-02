Com um a mais, Bahia perde gols, empata e traz decisão para Fonte Nova

Willian José marcou o gol do Bahia no jogo desta terça-feira, 18 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após 36 longos anos, o torcedor tricolor finalmente pôde voltar a acompanhar o Esporte Clube Bahia em uma noite de Copa Libertadores da América. A caminhada rumo à ‘Glória Eterna', no entanto, não começou nada fácil. A equipe comandada por Rogério Ceni enfrentou o The Strongest, na altitude de La Paz, nesta terça-feira, 18, no Estádio Hernando Siles. A mais de 3.600 metros acima do nível do mar, o Tricolor de Aço arrancou um empate em 1 a 1 e deixa a decisão para Salvador.

Logo no início da partida, o Esquadrão mostrou que não iria à Bolívia para passear. O meio-campista Caio Alexandre deixou o grito de gol da torcida azul, vermelha e branca entalado na garganta, após colocar uma bola na trave. Na sequência, o volante Ursino foi expulso, depois de entrada perigosa em Gilberto.

Com um a mais, o Bahia ‘igualou’ a altitude, dominando as ações do jogo, criando inúmeras oportunidades de gol, mas isso não foi o suficiente para tirar o zero do placar. Após uma chance perdida por Lucho Rodríguez, o time boliviano, no contra-ataque, acelerou a bola e marcou com Guerrero, abrindo o placar da partida.

Já na etapa final, Willian José, que entrou no lugar de Ademir, durante o intervalo, igualou para o Tricolor de Aço na marra, depois de bela jogada de Cauly, que finalizou para o gol e viu seu chute ser espalmado por Banegas, mas o camisa 12 estava atento ao lance e empurrou a bola para o fundo das redes.

A decisão agora fica para o duelo da próxima terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova, às 21h30, que vai contar com uma grande festa da torcida tricolor. Para o duelo decisivo, os ingressos estão esgotados, e a expectativa é de que o estádio receba o maior público do ano para a partida que pode garantir a classificação do Bahia à 3ª fase da Copa Libertadores da América.